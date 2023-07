© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Russia: Wang Yi a Lavrov, sì a cooperazione per respingere forze esterne dalla regione - La Cina è pronta a lavorare con la Russia per tutelare la centralità dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e proteggere la regione dalle "forze esterne". Lo ha detto il direttore della commissione Esteri del comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, al termine di un colloquio tenuto oggi con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a margine delle riunioni Asean in corso a Giacarta, in Indonesia. Wang, riporta l'emittente di Stato "Cgtn", ha ribadito che Cina e Russia perseguono una relazione basata sulla "coesistenza armonica" e la cooperazione vantaggiosa per tutti, notando come non trascurino la promozione della "democratizzazione delle relazioni internazionali". Mosca e Pechino dovrebbero mantenere scambi ad alto livello, rafforzare il coordinamento strategico e difendere i rispettivi interessi nazionali, ha detto Wang. (segue) (Res)