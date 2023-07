© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia: leader islamista indagato per "insulto" a sultano di Selangor - Le autorità della Malesia hanno aperto un’indagine sul capo ministro dello Stato di Kedah, Muhamud Sanusi, accusato di aver insultato uno dei nove sultani del Paese, Sharafuddin di Selangor, nel quadro della campagna in vista delle elezioni statali del prossimo agosto. Lo ha annunciato l’ispettore generale della polizia Razarudin Husain, ripreso dal portale d’informazione “Free Malaysia Today”. “Occorreranno sette giorni per chiudere l’indagine, per reati di questo tipo è al lavoro una task force speciale”, ha spiegato l’ufficiale. Sanusi, leader del Partito islamico della Malesia (all’opposizione), ha contestato in particolare la nomina a capo ministro di Selangor di Amiruddin Shari, espressione del partito Keadilan Rakyat (Giustizia popolare) del primo ministro Anwar Ibrahim, che governo lo Stato più ricco e industrializzato del Paese sin dal 2008. Secondo Sanusi, il sultano di Kedah, Sallehuddin, non avrebbe mai nominato Amiruddin alla guida del suo Stato. Il dirigente islamista era stato già al centro di alcune polemiche negli ultimi giorni: proprio ieri ha sostenuto che la maggior fonte di corruzione in Malesia è costituita dalle minoranze religiose ed etniche, facendo apparentemente riferimento al Partito di azione democratica (Dap), punto di riferimento della comunità cinese e alleato chiave del premier Anwar nella coalizione di governo. Il mese scorso, invece, ha chiesto un emendamento alla Costituzione federale che porti lo Stato di Penang, importante snodo regionale per la produzione di semiconduttori, sotto il controllo dello Stato di Kedah. (segue) (Res)