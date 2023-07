Grecia: governatore Banca centrale, affidabilità azioni attenuerà impatto tassi interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto negativo dell’aumento dei tassi d’interesse sulle imprese e sulle famiglie sarà parzialmente attenuato quando la Grecia raggiungerà “l’investment grade”, che indica l’affidabilità delle azioni per gli investitori. Lo ha detto il governatore della Banca centrale, Yannis Stournaras, in un’intervista rilasciata al portale d’informazione finanziaria “Econostream”. “Il recupero dell’investment grade è una grande sfida per il Paese, ma può avvenire già entro l’anno”, ha spiegato Stournaras, sottolineando che il governo è determinato ad attuare tutte le riforme necessarie per raggiungere l’obiettivo. Il governatore della Banca centrale ellenica ha evidenziato che l’economia greca “sta entrando in una fase di crescita superiore alla media europea” e che “il rapporto tra debito pubblico e Pil sta diminuendo rapidamente”.(Gra)