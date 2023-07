Banche: Banca Ifis, misura l’impatto delle iniziative sociali, ogni euro investito genera in media oltre tre euro di valore per la comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello di “Misurazione d’Impatto” è un sistema algoritmico basato su una sequenza che considera cinque specifiche componenti: “Risorse impegnate”, “Attività”, “Prodotti”, “Risultati” e “Impatti”. Alla base del modello c’è la “Teoria del Cambiamento” che permette di identificare con chiarezza gli indicatori che possono essere misurati e i risultati ottenuti. Il modello, inoltre, è scalabile e consente di essere applicato a progettualità di ambiti differenti. Il progetto ha previsto una prima fase sperimentale durante la quale sono stati scelti e valutati 8 progetti tra quelli realizzati da Kaleidos: 1) borse di studio per discipline Stem alla Summer Stem Academy della Scuola Galileiana degli Studi di Padova; 2) la certificazione del Winning Women Institute per la parità di genere; 3) la piattaforma digitale Welfood con servizi a supporto della salute psicofisica dei dipendenti della Banca; 4) borse di studio attraverso l’associazione Caf, per favorire il reinserimento sociale di giovani studenti attraverso l’inclusione lavorativa; 5) borse lavoro per supporto alla Teen House, una struttura gestita da Caf e dedicata a giovani adulti dai 18 ai 21, volta a facilitare il raggiungimento della loro autonomia economica; 6) progetto EquiLibri, iniziativa della Cooperativa Articolo 3, per l’orientamento e il supporto a studenti universitari detenuti presso la Casa di Reclusione di Milano Bollate; 7) borse di studio a sostegno dei giovani medagliati juniores del Coni; 8) ristrutturazione della sede di Banca Ifis di Milano, i cui interventi hanno portato alla certificazione Leed Gold. Queste iniziative hanno riguardato 6 diversi Sdgs dell’Agenda Onu 2030: quelli relativi al miglioramento della salute (Sdg numero 3), all’empowerment giovanile (Sdg numero 4), alla parità di genere (Sdg numero 5), all’inclusione lavorativa (Sdgnumero 8), all’inclusione sociale (Sdg numero 10) e alla rigenerazione urbana (Sdg numero 11). (segue) (Com)