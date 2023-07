Banche: Banca Ifis, misura l’impatto delle iniziative sociali, ogni euro investito genera in media oltre tre euro di valore per la comunità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i progetti analizzati hanno avuto un impatto positivo e generato un moltiplicatore con una media di 3,3 punti. In altri termini, significa che ogni euro investito in iniziative di sostenibilità da parte di Banca Ifis si è trasformato in media in 3,3 euro di valore economico per la comunità. Per determinare questo risultato, l’algoritmo sviluppato da Triadi per Banca Ifis ha tenuto conto del diverso mix di “outcome”, ovvero di quei fattori che evidenziano gli effetti prodotti in maniera diretta sui beneficiari del progetto (ad esempio, formazione e servizi educativi), e di “impact”, cioè la misura dei risultati a livello socioeconomico (ad esempio, capacità occupazionali e benessere psicofisico). Entrando nel dettaglio dei progetti analizzati dal modello di “Misurazione d’Impatto”, l’addizionalità maggiore è stata rilevata nei progetti che coinvolgono ragazzi con difficoltà familiari come, ad esempio, il progetto Borse Lavoro, che consiste nel proporre attività e project work agli ospiti della comunità CAF per accompagnarli in un graduale inserimento nel mondo del lavoro (l’iniziativa ha generato valore per 5,2 volte l’investimento). Un altro progetto associato ad un moltiplicatore elevato, pari a 4,3, è il Progetto EquiLibri presso la Casa di Reclusione di Bollate, un'attività di orientamento e sostegno agli studenti universitari detenuti, garantendo il collegamento con gli atenei per le attività didattiche e supportando i ragazzi nello studio: a determinare questo valore sono stati, tra gli altri, miglioramento capacità relazionali e autostima, maggiori possibilità occupazionali e valore sociale per inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, riduzione spesa dello stato per recidiva. I progetti che hanno ottenuto il moltiplicatore più elevato sono relativi alla salute. In questo campo rientra, ad esempio, l’iniziativa Welfood, piattaforma dedicata alla salute psicofisica tramite consulenze di professionisti come psicologi, medici dello sport, nutrizionisti o terapisti antifumo: questo progetto ha ottenuto un moltiplicatore di 3,6. Tra maggio 2022 e aprile 2023, Banca Ifis ha supportato i propri dipendenti fornendo alcune sedute gratuite con un professionista presente sulla piattaforma (psicologo, counselor per la genitorialità, sport coach, terapista antifumo). Un progetto di successo per i risultati raggiunti in termini di miglioramento del benessere psico-fisico, come rilevato dalla survey condotta tra i partecipanti, per la capacità di far emergere un bisogno inespresso, ma anche per la spinta a una maggiore prevenzione. Nato nel 2022 su impulso del Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, Kaleidos ha il fine di sviluppare iniziative ad elevato impatto sociale per le persone e le comunità in tre aree: cultura, salute e inclusione. Un obiettivo che Banca Ifis ha tradotto in un impegno concreto: 6 milioni di investimenti in progetti sociali nel periodo 2022-2024, 25 progetti sociali realizzati soltanto nel 2022 e lo sviluppo del modello di “Misurazione d’impatto” che permette a Banca Ifis di misurare i benefici per la comunità generati grazie alle proprie iniziative. (Com)