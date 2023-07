Nato: Biden, rimarremo uniti, nostra sicurezza dipende da situazione in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti rimarranno sempre un partner affidabile per la Nato e per la Finlandia. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta a Helsinki con l’omologo finlandese, Sauli Niinisto. “Rimarremo sempre uniti: la nostra sicurezza dipende dalla sicurezza europea e dal rapporto che abbiamo con i partner transatlantici”, ha detto, aggiungendo che “su questo punto vi è un sostegno incredibile, da parte dei cittadini e anche della politica statunitense”. (Was)