Lazio: bando da 1,5 milioni per patrimonio enogastronomico, Rocca "promuovere eccellenze"

- È stato pubblicato dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio (Arsial) il bando pubblico che stanzia, complessivamente, 1 milione e 500 mila euro destinati - per un importo massimo di 20 mila euro - alle amministrazioni comunali, agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro che presenteranno progetti di promozione, valorizzazione, ricerca e sperimentazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico laziale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade il 28 luglio 2023. (segue) (Com)