Lazio: bando da 1,5 milioni per patrimonio enogastronomico, Rocca "promuovere eccellenze" (2)

- "La Regione Lazio – dichiara il presidente Francesco Rocca – ancora una volta dimostra un’attenzione particolare verso i prodotti della sua terra e della sua tradizione. Dopo l’approvazione in Giunta della prima legge sull’eno-oleo turismo, infatti, questo è un altro tassello posto dall’amministrazione al fine di rendere sempre più riconoscibili e apprezzate le eccellenze assolute del nostro territorio", conclude Rocca. "Le fiere, le sagre e qualsiasi evento di promozione dei prodotti tipici del territorio - spiega l’assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini - sono oramai diventati degli appuntamenti estivi dallo straordinario valore turistico ed economico. Ed è per questo che abbiamo voluto mettere a disposizione dei Comuni e delle associazioni una cifra importante affinché venga dato un importante impulso allo sviluppo del prodotto e del brand ‘made in Lazio’ ". (segue) (Com)