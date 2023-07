Lazio: bando da 1,5 milioni per patrimonio enogastronomico, Rocca "promuovere eccellenze" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Agenzia deputata allo sviluppo e all’innovazione dell’agricoltura laziale - spiega il commissario dell’Arsial, Massimiliano Raffa - siamo lieti di poter affiancare la Regione Lazio in iniziative di sostegno diretto al settore, consci del nostro ruolo di strumento di raccordo tra il sistema agricolo, le istituzioni e il mondo della ricerca, che opera quotidianamente per la crescita generale del settore e il trasferimento di know-how sul territorio". (Com)