Milano: De Corato, arresto 22 enne in gravidanza, l'aria di Palazzo Chigi è completamente cambiata

- “Contrariamente a quanto accaduto negli anni scorsi, in cui la Procura ha emesso circolari 'a sostegno' delle donne in gravidanza, ora l'aria di Palazzo Chigi è completamente cambiata e questo non può che essere un beneficio per l'intera nostra nazione”. Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando l'arresto della 22 enne in gravidanza che, su consiglio del suo avvocato, si era costituita pensando di non essere carcerata. “Sin dal primo momento dell'insediamento del Governo Meloni – sottolinea l'esponente di Fratelli d'Italia - la nostra Premier e il Ministro Nordio hanno ribadito che questo esecutivo combatterà con tutte le proprie forze la criminalità, l'illegalità, l'abusivismo e la delinquenza e che alla base del nostro lavoro ci sarà sempre e comunque la legalità”. (Com)