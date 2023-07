Ucraina: Biden, Putin ha già perso la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha già perso la guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa ad Helsinki. “Il suo problema ora è decidere cosa fare, perchè non ha alcuna possibilitá di vincere”, ha detto, aggiungendo di non credere che la guerra in Ucraina possa protrarsi per anni. “I russi non possono rimanere in guerra per sempre, e ad un certo punto dovranno rendersi conto che questo conflitto non è nel loro interesse”, ha concluso. (Was)