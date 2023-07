Russia: Putin, alcuni Paesi hanno introdotto blocco tecnologico contro di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le élite di alcuni Paesi hanno avviato un blocco tecnologico contro la Russia. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un forum tecnologico. "Ho ritenuto importante parlare di come costruiamo il nostro lavoro a livello statale, di come costruiamo la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale nelle condizioni dell'attuale blocco della Russia annunciato dalle autorità e dalle élite dominanti (...) di alcuni Paesi", ha affermato Putin. Il capo dello Stato ha sottolineato che la Russia "non si arrenderà e andrà avanti a modo suo, senza isolarsi dal mondo". Putin ha anche evidenziato l'importanza di avere le proprie competenze in campo tecnologico, visto che sono “essenziali” per lo sviluppo del Paese. Allo stesso tempo, ha proseguito il titolare del Cremlino, la Russia "ha imparato la lezione" quando alcuni partner stranieri hanno interrotto la cooperazione nel campo della tecnologia. Infine, il presidente russo ha affermato che la dipendenza dalla tecnologia straniera "rappresenta una seria minaccia per la sicurezza nazionale" e potrebbe portare all'indebolimento della sovranità o alla sua perdita. (Rum)