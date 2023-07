Migranti: ministro Interno ceco, situazione al confine con la Slovacchia si è stabilizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di migranti che attraversano illegalmente il confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia si è stabilizzato a un livello relativamente basso quest’anno. Lo ha detto il ministro dell’Interno ceco, Vit Rakusan, dopo un incontro con l’omologo slovacco, Ivan Simek. Da gennaio al 15 giugno, i migranti intercettati nel tentativo di attraversare illegalmente la frontiera ceca sono stati 698, di cui 546 dalla Slovacchia. Alla fine di settembre 2022, un flusso insolitamente ampio di migranti ha indotto Praga a introdurre controlli straordinari al confine, rimossi solamente a inizio febbraio 2023. Rakusan ha spiegato che la Repubblica Ceca non reintrodurrà nuove misure straordinarie, se non in coordinamento con Bratislava. “La cooperazione con la Slovacchia funziona molto bene. Tenendo conto dell’esperienza dello scorso anno, stiamo costantemente monitorando e valutando la situazione”, ha detto il ministro ceco. “Al momento la situazione è sotto controllo e non pianifichiamo cambiamenti”, ha aggiunto. (Vap)