Cultura: Campoglio, al via bando per attività culturali in periferie Roma

- Valorizzare il patrimonio culturale immateriale nelle periferie urbane con spettacoli dal vivo innovativi, finalizzati all'inclusione sociale e al riequilibrio dei diversi territori cittadini. Sono questi gli obiettivi del bando "Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro-Anno 2023", pubblicato oggi dall'Amministrazione capitolina in attuazione del decreto del ministero della Cultura per il riparto del Fondo unico per lo spettacolo (Fus) del 25 febbraio 2022. Lo comunica in una nota il Campidoglio. L'avviso selezionerà progetti di spettacoli dal vivo di musica, teatro, danza e circo da realizzarsi nelle aree periferiche di Roma, tra il 20 settembre e il 30 novembre 2023. L'importo complessivo stanziato con l'avviso è di 1.937.480,08 euro. Sono risorse destinate dal ministero della Cultura a Roma Capitale, in quanto Comune capoluogo della Città Metropolitana, per il rafforzamento dell'offerta culturale cittadina. I progetti di spettacolo dal vivo dovranno essere realizzati nelle aree non centrali della città, individuate nell'avviso pubblico (sono esclusi i territori del Municipio I e II e alcune aree di alcuni Municipi). (segue) (Com)