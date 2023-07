Cultura: Campoglio, al via bando per attività culturali in periferie Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ammessi a partecipare al bando organismi operanti professionalmente nel settore dello spettacolo e che abbiano una significativa esperienza negli ambiti del teatro, della musica, danza e circo contemporaneo e in particolare organismi finanziati nell'ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nel triennio 2022-2024, ovvero gli organismi professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno tre anni, risultanti dagli oneri versati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls). La partecipazione all'avviso pubblico darà corso a una procedura di valutazione delle proposte progettuali presentate, che condurrà alla formazione di una graduatoria di merito e che consentirà l'accesso ai contributi. I contributi economici saranno erogati nella misura massima del 90 per cento della spesa preventivata dal soggetto proponente e comunque per un importo non superiore a 55 mila euro per ciascuna proposta. (segue) (Com)