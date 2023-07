Cultura: Campoglio, al via bando per attività culturali in periferie Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con i finanziamenti del nuovo bando per gli spettacoli dal vivo, le attività culturali in periferia avviate dall'Estate Romana potranno contare su una naturale prosecuzione, fino alla fine di novembre", spiega l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor. "Questo ci consente anche di rafforzare il sostegno agli operatori del settore - prosegue -. Diamo pieno significato a un concetto che ci sta particolarmente a cuore, che coniuga la cultura con lo sviluppo economico e al contempo con la crescita sociale della città, nell'obiettivo di ricucire le distanze tra i territori". (Com)