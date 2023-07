© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ricorso della Russia alle armi nucleari, nel quadro del conflitto in Ucraina, è improbabile. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa a Helsinki. “Tutto il mondo, inclusa la Cina, li ha messi in guardia contro questa eventualità”, ha detto. (Was)