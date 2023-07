Ucraina: intelligence russa, Kiev negozia trasferimento reliquie con il patriarca di Costantinopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kiev sta negoziando il coinvolgimento del patriarca di Costantinopoli Bartolomeo per trasferire reliquie e altri oggetti religiosi fuori dall’Ucraina in quanto minacciati dalla guerra. Lo ha riferito il Servizio di intelligence straniero russo (Svr). "Secondo le informazioni ricevute, il regime di Kiev e il patriarca della Chiesa ortodossa di Costantinopoli Bartolomeo stanno negoziando il trasferimento di oggetti religiosi fuori dall'Ucraina, presuntamente a causa della minaccia di distruzione dai bombardamenti russi", si legge in una nota dell’Svr. Bartolomeo e le autorità ucraine avrebbero concordato di "stabilire un elenco di beni" che saranno trasferiti a scopo di “immagazzinamento” nelle chiese della Chiesa ortodossa di Costantinopoli. (Rum)