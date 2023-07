Usa: Biden su stop a nomine militari, posizioni del senatore Tuberville ridicole e pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le posizioni del senatore repubblicano Tommy Tuberville, che sta bloccando le nomine dei vertici militari per protestare contro le politiche del Pentagono a tutela delle dipendenti che viaggiano all’estero per ricevere un aborto, sono “ridicole, e mettono a rischio la sicurezza del Paese”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa a Helsinki. “Mi aspetto che il Partito repubblicano intervenga e smetta di sostenere queste posizioni bizzarre”, ha detto. (Was)