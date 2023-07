Montenegro: russo sospettato di essere a capo di un gruppo criminale arrestato all'aeroporto di Teodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino russo è stato arrestato all'aeroporto di Teodo (Tivat), in Montenegro, con l'accusa di essere a capo di un gruppo criminale. Lo riporta la stampa montenegrina, secondo cui sull'uomo pendeva un mandato internazionale di cattura emesso dall'Interpol di Mosca. La polizia sospetta che il cittadino russo abbia "occupato la posizione più alta nella gerarchia criminale nella regione di Krasnodar in Russia ininterrottamente dal 1993" e che abbia usato la sua posizione e influenza "per organizzare, condurre e gestire attività criminali". (Seb)