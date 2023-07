Kenya: proteste contro il caro vita, bilancio sale a 13 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 13 il bilancio dei morti nelle proteste per l'alto costo della vita in Kenya. Lo rende noto la Commissione per i diritti umani del Kenya (Khrc), secondo cui dieci persone - tra cui un minorenne -sono state uccise dalla polizia, mentre altre tre sono morte nelle violenze intercomunitarie causate dalle proteste nell'ovest del Paese. La Commissione, si legge in una nota, sta indagando sule notizie secondo cui la polizia non è intervenuta negli scontri. Il ministro dell'Interno, Kithure Kindiki, ha affermato da parte sua che 312 persone, tra cui un deputato dell'opposizione, sono state arrestate durante le manifestazioni e saranno incriminate. "Gli agenti di sicurezza sono tenuti a far rispettare la legge con fermezza e decisione e ad affrontare tutti i criminali, inclusi sabotatori economici, saccheggiatori e vandali che stanno distruggendo proprietà pubbliche e private", ha affermato il ministro in una nota, annunciando anche l'intenzione del governo di arrestare i leader dell'opposizione Raila Odinga e Martha Karua, che hanno indetto le manifestazioni. (Res)