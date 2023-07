Russia: Duma di Stato approva divieto a interventi di riassegnazione del genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo) ha adottato in seconda lettura il divieto agli interventi chirurgici per cambiare il sesso. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tass". La misura estende la legge sui “fondamenti della tutela della salute dei cittadini della Federazione Russa", introducendo un nuovo articolo che vieta di compiere interventi medici, ma anche l’uso di farmaci, allo scopo di cambiare sesso. Il divieto non riguarda gli interventi associati al trattamento di anomalie congenite, malattie genetiche ed endocrine. (Rum)