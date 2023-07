Maltempo: nel lecchese un sedicenne colpito da un fulmine e uno da un albero, gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due sedicenni ricoverati in ospedale in codice rosso, uno per essere stati colpito da un fulmine e un altro dal crollo di un albero. è il bilancio di un incidente avvenuto per il maltempo la scorsa notte poco prima delle 4 a Colico, in provincia di Lecco in via Montecchio Nord dove, secondo quanto riferisce Areu, un fulmine ha colpito albero coinvolgendo 4 persone che si trovavano sotto la pianta per ripararsi dalla pioggia. Il 16 enne colpito dal fulmine ha riportato ustioni di secondo grado al torace ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Gravedona. L'altro sedicenne è stato colpito dall'albero e ha riportato un trauma cranico. Anch'egli è stato ricoverato in codice Rosso all'ospedale di Lecco. Gli altri coinvolti non sono stati ospedalizzati. Sul luogo sono intervenute due automediche, due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. (Com)