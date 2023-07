Bulgaria: presidente Radev, gli investitori italiani contribuiscono allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bulgaro, Rumen Radev, ha discusso le prospettive di un ulteriore approfondimento della cooperazione in materia di economia, commercio e investimenti tra la Bulgaria e l'Italia in un incontro con la direzione e i rappresentanti di Confindustria Bulgaria. Lo ha riferito l'ambasciata d'Italia a Sofia. Al colloquio hanno preso parte l'ambasciatrice, Giuseppina Zarra, e il presidente di Confindustria Bulgaria, Roberto Santorelli. Durante l'incontro di oggi, Radev e gli ospiti hanno preso atto dell'aumento record degli scambi commerciali tra la Bulgaria e l'Italia lo scorso anno: nei primi undici mesi del 2022 hanno raggiunto i 6,3 miliardi di euro e hanno segnato una crescita di quasi il 35 per cento. Le esportazioni bulgare sono state pari a 3,4 miliardi di euro e sono cresciute del 41,4 per cento. Allo stesso tempo, l’Italia è il quarto investitore in Bulgaria. Gli investitori italiani contribuiscono allo sviluppo di nuovi modelli aziendali e al miglioramento del clima imprenditoriale grazie al dialogo attivo con le istituzioni, ha dichiarato il presidente Radev. (segue) (Seb)