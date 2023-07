Bulgaria: presidente Radev, gli investitori italiani contribuiscono allo sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità di migliorare le infrastrutture dei trasporti e la connettività è stata discussa durante l'incontro come un prerequisito importante non solo per il rafforzamento dei partenariati nella sfera economica, ma anche per il potenziamento dei legami tra i cittadini italiani e bulgari. A questo proposito, il capo dello Stato bulgaro e l'ambasciatrice Zarra hanno sottolineato l'importanza del progetto per il Corridoio VIII. Anche l'integrazione e il rafforzamento degli approcci sostenibili per il raggiungimento di un'economia verde ed efficiente dal punto di vista energetico sono stati tra i temi dell'incontro. Il presidente Radev ha sottolineato come lo sviluppo congiunto di tecnologie moderne, anche nei settori dell'energia, dei trasporti e della sicurezza, sia un'area promettente per la cooperazione. (Seb)