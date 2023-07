Libia: divieto di viaggio per cinque membri dell'Alto Consiglio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A cinque membri dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, una sorta di camera alta con funzioni prevalentemente consultive ma comunque indispensabili per le decisioni e le nomine più rilevanti, è stato imposto un divieto di viaggio senza fornire spiegazioni. Lo ha confermato ad “Agenzia Nova” Ahmed Langhi, esponente del “Senato” libico con sede a Tripoli. I cinque erano in procinto di recarsi in Turchia per partecipare a un simposio, ma al controllo passaporti è stato spiegato loro che non possono lasciare il Paese. Vale la pena ricordare che due giorni fa, l’11 luglio, l’Alto consiglio di Stato ha accettato “in linea di principio” con 63 voti a favore la road map sulle leggi elettorali emessa dal Comitato misto 6+6 che prevede, tra le altre cose, la sostituzione del Governo di unità nazionale guidato del premier ad interim, Abdulhamid Dabaiba. (segue) (Lit)