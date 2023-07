Libia: divieto di viaggio per cinque membri dell'Alto Consiglio di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La road map portata avanti dal Consiglio di Stato, d’intesa con la Camera dei rappresentanti dell’est, è stato accolto acconto con freddezza dall'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, il quale ha lanciato un appello urgente a colmare le lacune delle proposte di legge elettorale in modo da garantirne l'applicabilità. Durante un incontro con Khaled al Mishri, presidente dell'Alto consiglio di Stato, Bathily ha sottolineato la necessità che qualsiasi “road map sia consensuale e non diventi un ulteriore pretesto per rinviare le elezioni”. Il capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia ha detto di essere d’accordo con Mishri sulla necessità che tutte le istituzioni libiche interessati si incontrino e si impegnino in modo costruttivi per raggiungere un compromesso sulle questioni politiche più spinose. (Lit)