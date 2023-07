Turismo: Santanchè, non si può scendere dal treno e fare decine di metri di coda per il taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è bel 'welcome' per un turista che arriva in treno a Roma piuttosto che da Milano e poi fare decine di metri di coda per prendere il taxi”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, all’Assemblea annuale di Confagricoltura. Santanchè, specificando che non si tratta di una sua competenza, ha detto aver “parlato a Milano col sindaco Sala” mettendo “il ministero a disposizione per cercare di trovare una soluzione perché questa è proprio una di quelle tematiche che non ci fa essere appealing nei confronti del turista”. (Rin)