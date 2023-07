Assange: Di Battista-Raggi-De Santis(M5s), Parlamento Europeo sia coerente con proprie posizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buone notizie dall'Europa: in data 11 luglio 2023, i deputati riuniti a Strasburgo in seduta plenaria hanno approvato la cosiddetta direttiva anti-Slapp - Strategic lawsuit against public participation, azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica - per tutelare i giornalisti dalle azioni legali vessatorie fatte per bloccare il loro lavoro. Lo dichiarano, in una nota, l'ex parlamentare Alessandro Di Battista, l'ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5s Virginia Raggi e il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis. "Come già dichiarato in conferenza stampa dalla presidente Roberta Metsola: il lavoro dei giornalisti essenziale per la democrazia. Oggi - ha aggiunto la presidente del PE - mandiamo un messaggio forte: siamo dalla parte di chi cerca la verità. I giornalisti non dovrebbero mai essere messi a tacere. Alla luce di ciò, ci aspettiamo che la presidente Metsola e il Parlamento Europeo si adoperino concretamente a tutela dei giornalisti ingiustamente perseguitati e solleciti il Regno Unito a liberare Julian Assange, incarcerato per aver adempiuto soltanto al proprio dovere di cronista e la cui estradizione negli Stati Uniti - dove rischia un'ingiusta condanna di circa 175 anni di prigione - è sempre più vicina". (Com)