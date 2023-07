Trasporti: Di Marco (M5s), risultati Trenord scadenti nonostante l’entrata in servizio di cento nuovi treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati Trenord “sono ancora scadenti, come dimostrano i dati forniti oggi”. Lo ha affermato il capogruppo del M5s, Nicola Di Marco, al termine dell’Audizione con i vertici di Trenord in merito all’andamento del servizio ferroviario e all’introduzione dell’orario estivo, alla presenza dell’Assessore regionale a Trasporti e Mobilità sostenibile, svoltasi questa mattina. “Il miglioramento dell’indice di puntualità, pari a qualche decimale percentuale rispetto al 2022, è ancora più basso rispetto a quello del 2012, nonostante la tanto sbandierata entrata in servizio di cento nuovi treni. Pessimo”, ha spiegato Di Marco, “anche il dato che riguarda i passeggeri: un -17 per cento, rispetto al periodo precovid, che denota l’esigenza di una politica tariffaria attraverso la quale tornare ad attrarre passeggeri”. Una strategia “diametralmente opposta rispetto a quella di Regione Lombardia - ha continuato - che prevede aumenti ai titoli di viaggio da settembre. Intanto, i treni continuano a fermarsi, per i guasti all’impianto di condizionamento e l’azienda alza bandiera bianca, attribuendone la responsabilità al cambiamento climatico”. Infine, Di Marco ha segnalato “il parere negativo di Trenord rispetto all’impiego di vigilantes sui treni”, che “smentisce l’intera narrazione leghista”.(Com)