Ambiente: D'Eramo (Masaf), bene riconoscimento ruolo agricoltori come custodi del territorio

- "Bene l'approvazione da parte dell'Aula di palazzo Madama del disegno di legge a prima firma del senatore Giorgio Maria Bergesio che istituisce la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio e la Giornata nazionale dell'agricoltura, che sarà celebrata la seconda domenica di novembre”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato al ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D'Eramo. “Il via libera del Senato a questo provvedimento – ha proseguito – riconosce il ruolo fondamentale degli agricoltori e il loro prezioso contributo nella salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, nella tutela del suolo e della nostra biodiversità, nella protezione dei territori dagli effetti dell'abbandono, dello svuotamento in particolare dei centri rurali e dal rischio idrogeologico". "Un segnale importante, specie nel contesto attuale, e un modo in cui il nostro paese vuole riconoscere il prezioso ruolo degli agricoltori e ringraziarli per il loro insostituibile e indispensabile lavoro", ha concluso D'Eramo. (Rin)