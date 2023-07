Torino: premiati i vincitori del progetto 'In action esg climate' di Intesa-Sanpaolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati premiati i vincitori della seconda edizione del progetto 'In action esg climate”. Si tratta della call for ideas lanciata lo scorso aprile dalle compagnie vita della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo (Intesa Sanpaolo Vita, Intesa Sanpaolo Life, Fideuram Vita), in collaborazione con IntesaSanpaolo Innovation Center, che ha supportato la realizzazione del programma anche mettendo a disposizione il suo network di startup, con l’obiettivo di dare, anche nel 2023, un supporto economico concreto a proposte capaci di accelerare la transizione ecologica e creare un mondo più verde e sostenibile. L’iniziativa, ha raccolto 139 proposte di varietà e qualità che hanno portato il comitato esaminatore ad assegnare un terzo premio ex aequo, aumentando il contributo totale dei riconoscimenti previsti inizialmente per 500 mila euro, di ulteriori 100 mila euro. A vincere sono state la startup Isaac (1o posto) con un progetto legato al contrasto delle forze sismiche, Ndc (2o posto) per uno studio a protezione delle piante in vista dei mutamenti climatici e The Okapi network e Test 1 (3o posto) per progetti legati nel primo caso al plastic free e nel secondo alla pulizia degli oceani e dei mari. (segue) (Rpi)