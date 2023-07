Torino: premiati i vincitori del progetto 'In action esg climate' di Intesa-Sanpaolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anno dopo anno si conferma il successo di questo progetto in cui crediamo molto, perché amplifica l’insieme delle nostre iniziative a favore della transizione verde, consentendoci di promuovere concretamente lo sviluppo di tecnologie e modelli di business innovativi - ha affermato Nicola Maria Fioravanti di Intesa-Sanpaolo - Come per la scorsa edizione, sono giunte numerose proposte, tutte di grande valore, che hanno reso difficile la selezione dei finalisti, in particolare tra gli ultimi sei individuati. Abbiamo aumentato i vincitori ed il montepremi previsti inizialmente, per riconoscere un’opportunità in più a chi è in grado di sviluppare idee concrete, che possano realizzare davvero un mondo più sostenibile", ha concluso. (Rpi)