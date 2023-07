Sanità: Schillaci, fondi straordinari per abbattere Liste attesa, Regioni sappiano usarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella delle liste di attesa è una delle "criticità risalente negli anni per le quali dall'inizio del mio mandato sto avviando ogni azione di contrasto". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo al question time in Senato a un’interrogazione di Azione-Italia viva sulle misure per ridurre i tempi delle liste di accesso alle prestazioni sanitarie. Si tratta di "problemi che derivano da scelte errate e prolungate negli anni che oggi siamo chiamati a fronteggiare", come "il blocco indiscriminato del turnover" e il "taglio inaccettabile di 37 miliardi, dal 2010 al 2019, a danno della Sanita pubblica", ha spiegato. "Abbiamo stanziato fondi straordinari per l'abbattimento delle Liste di attesa e ci attendiamo che tutte le Regioni li sappiano impiegare con urgenza e al meglio", ha concluso il ministro.(Rin)