Ue: Meloni, bene via libera Commissione a Zes unica per regioni Sud

- “Molto bene la luce verde della Commissione europea alla creazione di una Zes unica per le Regioni del sud”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Lo sviluppo dell'economia del Mezzogiorno – ha proseguito Meloni – è una priorità del nostro governo. Siamo però convinti che questo obiettivo debba essere raggiunto abbandonando la logica assistenziale che non funziona, ma dando opportunità di lavoro e crescita e rendendo queste aree del Paese competitive e attrattive per investimenti ed imprese”. “La Zes unica – ha sottolineato – va esattamente in questa direzione e costituisce un cambio di passo per l'economia del sud”. “Bene anche l'apertura di un dialogo con la Commissione Ue per modificare e rendere permanente la misura della decontribuzione sud, un intervento che il governo aveva già prorogato fino alla fine del 2023 e che si è dimostrato molto efficace”, ha concluso Meloni. (Rin)