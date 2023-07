Turismo: Santanchè, strategia del ministero si rivela efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli ottimi segnali che stiamo ricevendo da Umbria, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna – Regioni che stanno vivendo un vero e proprio boom di assunzioni trainate dal mercato occupazionale del turismo – sono di conforto. Ci indicano, soprattutto, che la strategia messa in campo dal ministero del Turismo, all’interno di una più ampia e articolata visione di governo, si sta rivelando efficace. Dal bonus estate per i lavoratori, molto apprezzato anche dalle associazioni di categoria che ci chiedono di renderlo strutturale, al decreto flussi, passando, naturalmente, per l’abolizione del reddito di cittadinanza, reo di lasciare a casa i nostri giovani, quando invece i ragazzi possono trovare nel turismo quell’ascensore sociale che in Italia, finora, è mancato”. Lo sottolinea il ministro del Turismo Daniela Santanchè, commentando gli ultimi dati inerenti al mercato del lavoro. (Rin)