Difesa: a Taranto il Marina militare Nastro rosa tour per promuovere brand e bellezze italiane

- Arriva a Taranto il 15 luglio il Marina militare Nastro Rosa Tour, il giro dell’Italia a vela organizzato da Difesa Servizi e SSI Events in collaborazione con la Marina militare, nato per promuovere il brand Marina Militare e le bellezze del Paese insieme ad Enit. Come riferisce una nota, sono 10 i team in gara per le categorie Waszp, Wingfoil e Offshore e 50 gli atleti che si sfideranno, metà di loro provengono dall’estero. Tra le novità di quest’anno un team con un’imbarcazione del Dipartimento per le Politiche Giovanili della presidenza del Consiglio dei Ministri. Oltre al Team Marina Militare, in gara anche un team dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza. La suggestiva “Città dei due Mari” ospiterà la tre giorni della regata con un ricco calendario di eventi aperti alla cittadinanza. Accompagna la regata infatti il villaggio itinerante aperto al pubblico a partire da domenica 16 luglio, per gli appassionati della vela, i nostri atleti, gli addetti ai lavori e i cittadini che potranno scoprire il mondo del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023. Taranto e la Marina Militare hanno uno forte legame, per questo il villaggio di regata ospiterà anche uno stand della Componente aeromobili, uno Stand della Componente Sommergibili (entrambi con simulatori), uno Stand del Gruppo Operativo Subacquei, uno stand Fari e Segnalamenti Marittimi e una Mostra Storica Artigiana dell’Arsenale della Marina Militare. Presente inoltre uno stand del Museo MArTA e uno stand della Pro Loco di Taranto. Ancora, food trucks, cultura del mare, musica, danza, spettacoli, aree di incontro, dove seguire le regate, respirare appieno la passione per il mare, per la vela e per le bellezze della città. Un villaggio ricco di opportunità per sviluppare e promuovere cultura, scienza, tecnologia, solidarietà, rispetto per l'ambiente. (segue) (Res)