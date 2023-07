Difesa: a Taranto il Marina militare Nastro rosa tour per promuovere brand e bellezze italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Taranto con il Marina Militare Nastro Rosa Tour anche il progetto The Custodians Plastic Race, per proteggere il mare e il territorio librandolo dalla plastica, progetto grazie al quale la tappa di Taranto fa parte degli oltre 400 eventi della #EMDInMyCountry - European Maritime Day Giornata Marittima Europea, istituita dalla Commissione Europea per celebrare il nostro mare e l’economia blu sostenibile. La Fanfara della Marina Militare accompagnerà la regata in questi giorni con diverse esibizioni, in particolare giorno 17 luglio con un concerto e giorno 18 luglio saluterà in uscita dal porto di Taranto le imbarcazioni del Marina Militare Nastro Rosa Tour dirette verso Vieste. (Res)