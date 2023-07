Sociale: De Priamo (Fd’I), carta “Dedicata a te” valido strumento a sostegno famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- L'introduzione della carta Dedicata a te, come sostegno per l'acquisto di beni di prima necessità, “è un valido e concreto aiuto per le famiglie italiane”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. “Con questo intervento – ha proseguito – il governo Meloni va in netta controtendenza coi governi precedenti e, anziché elargire mancette di disincentivo all'occupazione come il reddito di cittadinanza, mette in campo risorse per sostenere le famiglie nell'acquisto di beni di prima necessità e alimenti. Un aiuto pratico e diretto ma con la consapevolezza che l'unico argine agli effetti della disoccupazione deve essere quello di favorire l'occupabilità, così come sta operando il governo Meloni”. “La nuova carta Dedicata a te – ha concluso – pone un forte accento sull'esigenza di aiutare le famiglie al sostentamento alimentare, e già negli anni passati Fratelli d'Italia in Assemblea Capitolina aveva fatto approvare la modifica dello Statuto di Roma Capitale con l'introduzione del diritto all'alimentazione". (Rin)