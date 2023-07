Spagna: sindacati propongono riduzione graduale settimana a 32 ore senza riduzioni salariali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione generale dei lavoratori (Ugt) e la Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo) spagnola hanno presentato una serie di proposte in vista delle elezioni generali del 23 luglio che includono la riduzione graduale dell'orario di lavoro con l'obiettivo di raggiungere le 32 ore settimanali senza una riduzione dei salari. I sindacati, inoltre, chiedono il rafforzamento del sistema di indennizzo per i licenziamenti ingiusti aumentandone l'importo. Le proposte sindacali sono state presentate dai segretari generali della Ccoo, Unai Sordo, e dell'Ugt, Pepe Alvarez, nel corso di un evento a Valencia, Tra le altre misure, le due sigle chiedono di aumentare l'importo e la durata dei sussidi di disoccupazione e di migliorare la formazione e l'orientamento per trovare un lavoro. Per quanto riguarda le pensioni, Ugt e Ccoo chiedono di garantire una rivalutazione in linea con l'inflazione e di sviluppare il pensionamento parziale "facilitando il rinnovamento e il ringiovanimento della forza lavoro delle aziende". (Spm)