Clima: ministro Salute tedesco su ondata caldo, Bologna e Toscana non avranno futuro

- Bologna e Toscana “non avranno futuro” a causa del crisi del clima. È quanto afferma il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, in un messaggio su Twitter sull'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e l'Europa meridionale. In particolare, l'esponente del governo federale scrive che a Bologna e Toscana “l'ondata di caldo è spettacolare” e, “se continua così, queste mete di vacanza non avranno futuro nel lungo periodo”. Infine, Lauterbach avverte: “Il cambiamento del clima sta distruggendo il sud dell'Europa, un'era volge al termine” (Geb)