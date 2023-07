Pnrr: Dombrovskis, lavoro su Repower Eu non rallenti attuazione piani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro sul capitolo Repower Eu non dovrebbe rallentare l'attuazione dei Pnrr degli Stati membri. A dirlo il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in un punto stampa al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "In generale le nostre raccomandazioni, non solo all'Italia ma per ogni Stato membro, dicono che è importante concentrarsi sull'implementazione dei Pnrr. Anche il lavoro sul capitolo del Repower Eu non dovrebbe rallentare l'implementazione del resto del piano, perché i tempi per l'attuazione sono stretti", ha detto. "Riguardo al Repower Eu, sappiamo che molti Stati membri non hanno ancora implementato questi capitoli, quindi li incoraggiamo a accelerare il lavoro in questo senso", ha concluso. (Beb)