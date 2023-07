Usa: governo avvia una indagine su ChatGpt, il chatbot sviluppato da OpenAI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione federale per il commercio (Ftc) ha avviato una indagine nei confronti di ChatGpt, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, per verificare se il programma abbia “recato danno ai cittadini”, pubblicando informazioni false sul loro conto. In una lettera inviata alla società, ottenuta dal “Washington Post”, la commissione chiede anche dettagli in merito alle pratiche dell’azienda per la protezione dei dati personali, dopo che la società, nel 2020, ha scoperto un bug che consentiva agli utenti di leggere le chat e le informazioni finanziarie di altre persone. (Was)