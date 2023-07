Speciale energia: ministro Petrolio Egitto, attivato accordo con Ue su progetti idrogeno rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, ha tenuto la prima riunione per attivare il memorandum d’intesa con l’Unione europea sul partenariato strategico relativo ai progetti sull'idrogeno rinnovabile, siglato alla Cop 27 di Sharm el Sheikh. Lo ha reso noto un comunicato stampa del ministero del Petrolio, secondo cui all'incontro hanno partecipato i rappresentanti dei ministeri dell'Elettricità, delle Energie rinnovabili e degli Affari esteri, dell'Autorità del Canale di Suez e di altre agenzie statali. Durante la riunione, i partecipanti hanno discusso dei progetti per la generazione di energia rinnovabile, "tenendo conto della sostenibilità ambientale e dei modi per fornire i finanziamenti necessari", si legge nella nota. Da parte sua, El Molla ha spiegato che "esiste una tendenza globale ad accelerare il ritmo della transizione verso fonti energetiche a basse emissioni di carbonio e che l'idrogeno giocherà un ruolo sempre maggiore nel prossimo periodo" in questo senso, sottolineando che "l'Egitto è aperto ai Paesi del mondo e alle aziende internazionali per cooperare nei settori della produzione di idrogeno e raggiungere interessi comuni". (Cae)