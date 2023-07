Svezia: ministro Esteri Billstroem, Turchia potrebbe ratificare nostra adesione Nato prima di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ratifica da parte della Turchia della domanda di adesione alla Nato della Svezia potrebbe avvenire prima di ottobre. Lo ha affermato il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billstroem, in un'intervista all'emittente "Svt". Non è scontato che il voto non avrà luogo prima di ottobre, secondo Billstroem. "Ho colto l'occasione per parlare con il mio collega ministro degli Esteri turco prima della fine del vertice di Vilnius e mi sono assicurato che il parlamento turco possa essere convocato in tempi brevi, anche durante le vacanze estive, che non sono ancora iniziate", ha rilevato il capo della diplomazia svedese. (Sts)