Piemonte: 270 mila euro a sostegno degli allevatori per il risarcimento dei danni da predazione dai lupi

- La giunta della Regione Piemonte ha stanziato 270 mila euro a sostegno degli allevatori per il risarcimento dei danni da predazione dai lupi. "Proseguono gli aiuti a sostegno dei nostri allevatori le cui mandrie e greggi, in particolare quelle che si trovano al pascolo, vengono attaccate dai lupi con conseguenti perdite per l'uccisione e il ferimento dei capi oppure la loro dispersione - ha affermato l'assessore Marco Protopapa -. Oltre a questi indennizzi gli allevatori possono accedere al bando regionale del nuovo sviluppo rurale 2023-2027 per la richiesta di contributi per l'adozione dei sistemi di difesa del bestiame, come l'installazione di recinzioni e la presenza di cani da guardia", ha concluso. (Rpi)