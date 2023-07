Fvg: Fedriga, su Wartsila troppi annunci e pochi fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un anno dalla comunicazione della decisione dell’azienda di chiudere la produzione nello stabilimento triestino, sulla vicenda Wartsila ci sono stati "troppi annunci e pochi fatti". Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di una conferenza stampa nella sede della Regione a Trieste. "Oggi ci sia la responsabilità di cercare delle soluzioni e di raccontarle quando sono state portate a casa in modo sicuro e strutturato", ha esortato Fedriga. "Abbiamo visto com’è andata precedentemente, non per volontà delle istituzioni ma per quanto ha fatto l’azienda. Ci sono stati troppi annunci e pochi fatti. Forse è meglio fare i fatti e poi annunciarli", ha aggiunto, in riferimento alla mancata presentazione da parte dell’azienda dei progetti di reindustrializzazione previsti dall’accordo di novembre con i sindacati. "Noi abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere e ricercare non solo la fondamentale salvaguardia occupazionale, ma anche la salvaguardia di un sito produttivo strategico", ha concluso il presidente della Regione. (Frt)