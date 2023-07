Ue: via libera definitiva del parlamento a piano su aumento produzione munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato in via definitiva nuove misure per aumentare la produzione di munizioni e missili nell'Ue per far fronte all'attuale carenza. L'Atto a sostegno della produzione di munizioni (Asap), concordato dai negoziatori di Parlamento e Consiglio la scorsa settimana, è stato adottato con 505 voti favorevoli, 56 contrari e 21 astensioni. La legge mira ad accelerare la consegna di munizioni e missili all'Ucraina, aiutando i Paesi Ue a rifornire i propri arsenali, introducendo misure specifiche, tra cui un finanziamento di 500 milioni di euro e incrementando la capacità produttiva dell'Ue per far fronte all'attuale carenza di prodotti per la difesa, in particolare munizioni per l'artiglieria, missili e loro componenti. Durante i negoziati con il Consiglio, i deputati hanno ottenuto che i finanziamenti siano stanziati per una gamma più diversificata di progetti e che anche le piccole e medie imprese (Pmi) possano beneficiare di un tasso di finanziamento più elevato da parte dell'Ue. Inoltre, hanno garantito che i nuovi fondi non saranno resi disponibili a scapito dei fondi di coesione esistenti. Il testo legislativo dovrà adesso essere formalmente approvato dal Consiglio dei ministri per poi diventare legge. (Beb)