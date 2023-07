Trasporti: Rocca, rivedere sistema ripartizione risorse per migliorare servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di ripartizione delle risorse va rivisto per migliorare il servizio del trasporto pubblico. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha partecipato all’assemblea di Agens per affrontare, insieme a tanti esponenti del settore, il tema del trasporto pubblico. "Una questione che per la Regione Lazio rappresenta una sfida enorme: stiamo lavorando con nuovi investimenti e programmazione per migliorarlo, dovendo fare i conti con un sistema che va profondamente riformato - spiega Rocca -. È iniquo che alcune Regioni come la nostra debbano attingere in maniera drammatica al proprio bilancio per il trasporto pubblico, mentre altre possono beneficiare del riparto economico che le viene assegnato senza alcuna contribuzione. È chiaro che ogni territorio ha la sua specificità, ma il sistema di ripartizione delle risorse va rivisto nel profondo. Solo così potremo davvero cambiare e offrire ai nostri cittadini il servizio pubblico che meritano", conclude Rocca. (Rer)