Giustizia: Fedriga, scorretto dire che ogni riforma del centrodestra è contro i magistrati

- Criticare la riforma della giustizia bollandola come una riforma "contro i magistrati" è scorretto e strumentale. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia ed esponente della Lega, Massimiliano Fedriga, a margine di una conferenza stampa nella sede della Regione a Trieste. "Si può apprezzare o non apprezzare la riforma ed è legittimo che sia così, però ogni volta che fa una riforma il centrodestra dire che la fa contro i magistrati mi sembra scorretto", ha sottolineato Fedriga. "Si entri nel merito, si possa legittimamente dire se qualcosa non piace, però dire strumentalmente che è contro qualcuno mi sembra sbagliato", ha concluso. (Frt)